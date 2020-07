Scuolabus addio, niente servizio per le elementari

MONTE CREMASCO (22 luglio 2020) - A settembre i bambini delle elementari dovranno arrangiarsi, o meglio, dovranno farlo i loro genitori. Non ci sarà più lo scuolabus, servizio garantito sino allo scorso anno dal Comune. Se non dovesse partire il piedibus – è in corso la ricerca di volontari – inevitabilmente ogni famiglia dovrà trovare una soluzione in proprio per accompagnare al mattino gli alunni e andare a prenderli alle 16, orario di fine lezioni. «Non possiamo più garantire il pulmino – spiega il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, che ha scritto una lettera indirizzata a mamme e papà dei bambini – per una ragione di tipo logistico: con le nuove normative sul distanziamento sociale dovute al Covid 19 abbiamo in programma di raddoppiare le corse per le medie di Vaiano. Non abbiamo dunque la disponibilità di un secondo mezzo e di un eventuale altro autista per poter proseguire con il servizio per la primaria».

