Bergamina, nuove fognature: scattata la chiusura

DOVERA (21 luglio 2020) - Subito disagi per il traffico, specialmente per i mezzi pesanti, costretti a larghi giri su strade secondarie, con conseguenti incolonnamenti, a causa della chiusura al transito dell’ex statale Bergamina, nel tratto che attraversa il paese e collega l’Alto cremasco e la Paullese raddoppiata con Lodi. Uno stop che proseguirà sino al 20 settembre, per lasciare posto ai lavori, di competenza di Padania Aacque, che prevedono la realizzazione delle nuove fognature nel centro dell’abitato. Possono transitare solo i residenti o chi si rechi nelle aziende e attività a nord del paese. Dal versante opposto, dunque per chi proviene da Lodi, si può entrare a Dovera solo sino all’incrocio per Roncadello. Penalizzati anche i commercianti: la maggior parte delle attività sono infatti posizionate proprio lungo la Bergamina.

