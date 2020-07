Disabili, rabbia e delusione: «Osservatorio come alibi»

CREMA (20 luglio 2020) - L’Osservatorio barriere architettoniche utilizzato come alibi per bocciare due mozioni a favore dell’abbattimento degli ostacoli e i membri rappresentanti dei disabili si arrabbiano. Sembrerebbe un controsenso, ma in realtà è proprio così. Le due mozioni, presentate dal consigliere di minoranza Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) erano all’ordine del giorno di uno degli ultimi consigli comunali. La bocciatura ha suscitato perplessità e risentimento in tre membri dell’Osservatorio stesso: Cristina Piacentini dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Pierluca Finardi del comitato Crema Zero Barriere e Mimmo Iuzzolino dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti. «Ciò che ci sembra opportuno precisare – affermano i tre rappresentanti dei disabili – è che la motivazione, addotta da parte di consiglieri di maggioranza a giustificazione del voto contrario, è stata che non s’intende scavalcare l’Osservatorio. In quell’organismo sono presenti realtà associative che si occupano di disabilità. La sua istituzione ha avuto luogo allo scopo di recepire le sollecitazioni e di valutare le proposte che possono pervenire sia da parte di soggetti esterni sia da parte di soggetti interni al Comune, espressione dell’amministrazione e della struttura. Di conseguenza, la sua funzione è meramente consultiva e lo stesso non ha alcun potere decisionale». In sostanza, la maggioranza non può lasciare le decisioni a chi non può prenderle.

