Pediatria , tutto fermo: ristrutturazione rinviata a settembre

CREMA (20 luglio 2020) - Slitta di due mesi il via ai lavori di ristrutturazione del reparto di pediatria, uno degli ultimi rimasti ancora da sistemare all’Ospedale Maggiore. I motivi di questo ritardo nell’inizio del cantiere da 1,1 milioni di euro li chiarisce il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema Germano Pellegata: «L’azienda che ha vinto la gara, dopo la firma del contratto che assegnava il cantiere ha deciso di prendersi tutti i 45 giorni di tempo, che la legge consente, prima di cominciare i lavori. Inizialmente, pensavano di partire per Ferragosto, in realtà andranno alla fine del mese prossimo». Prima conseguenza di questo ritardo, l’unità operativa diretta da Salvatore Savasta rimarrà nella storica sede al primo piano del corpo centrale almeno sino a fine mese.

