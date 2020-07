Test sierologici sui bambini

CREMA (19 luglio 2020) - Bambini e ragazzi cremaschi tra i 4 e i 16 anni potrebbero contribuire in maniera decisiva a fare chiarezza su come il Coronavirus colpisce i giovanissimi, su quale incidenza ha sul loro fisico e su quale sia il loro livello di contagiosità nei confronti degli adulti. Il Comune ha stipulato un accordo di collaborazione con la facoltà di Medicina della Statale di Milano, in particolare con la scuola di specializzazione in ortognatodonzia: si tratta un’indagine scientifica riguardante test sierologici di ricerca di anticorpi del Covid 19 in bambini e adolescenti di quella fascia di età. L’iniziativa verrà proposta a quei nuclei familiari residenti in città in cui, in questi mesi di emergenza sanitaria, c’è stata la presenza di una persona Covid-19 positiva. I medici-odontoiatri della scuola di specializzazione diretta dal professor Giampietro Farronato si preoccuperanno di tutti gli aspetti logistici della ricerca scientifica e dell’esecuzione dei test, che saranno totalmente anonimi e verranno effettuati in città, già nelle prossime settimane. Gli adulti di riferimento (per lo più i genitori di questi minori) saranno contattati nei prossimi giorni dai ricercatori che proporranno il test sierologico per i minori conviventi ed inviteranno all’effettuazione in un ambulatorio messo a disposizione dal Comune. I genitori valuteranno se dare l’ok per i loro figli tra i 4 e i 16 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO