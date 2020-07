Viale Repubblica, inciviltà e sporcizia

CREMA (19 luglio 2020) - L’ennesima estate difficile per i commercianti di viale Repubblica che tornano a chiedere più controlli da parte del Comune, e di conseguenza della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, per quanto riguarda il rispetto delle regole della convivenza civile. «Troppa gente che se ne frega – commenta un’esercente di uno dei negozi del viale ai margini del centro storico – sporcizia, maleducazione di chi si siede sui gradini davanti alle vetrine, assembramenti e schiamazzi. C’è un’incuria diffusa del verde, insomma tutta una serie di problemi che si trascinano da anni. A nulla valgono le nostre continue lamentele nei confronti dell’amministrazione. Questa zona della città, così vicina al centro, ricca di negozi e attività, andrebbe valorizzata e tutelata. Servirebbe un presidio delle forze dell’ordine: un mese di tolleranza zero, forse allora le cose cambierebbero».

