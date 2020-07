Erbacce e incuria tra le tombe, proteste al cimitero Maggiore

CREMA (19 luglio 2020) - «Una situazione indecorosa e inaccettabile, serve molta più attenzione per i nostri defunti». Sotto la lente di ingrandimento finiscono le sepolture a terra del cimitero Maggiore, vasti spazi ai lati dell’ingresso principale dove riposano le salme di cremaschi deceduti negli scorsi decenni, ma anche più recentemente. In questi giorni più di un visitatore si è lamentato per la rigogliosa crescita di erbacce fuori controllo che invadono i piccoli vialetti tra le tombe. Dal Comune prendono atto e annunciano interventi. «Sollecitiamo l’ufficio tecnico a provvedere» fa sapere l’assessore Matteo Gramignoli. Ieri la situazione era parzialmente migliorata grazie a un passaggio con il tosaerba che ha tagliato le erbacce più alte – anche 50 centimetri –, veri e propri cespugli. A terra, però, rimangono vistosi ciuffi d’erba e la radici ben salde annunciano una rapida ricrescita del verde. Insomma, nel giro di pochi giorni la vegetazione fuori controllo potrebbe tornare ai livelli di metà settimana. Servirebbe un intervento più massiccio, per eliminare del tutto la vegetazione spontanea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO