Mille persone per l'ultimo viaggio della 22enne Serena Salvi

ROMANENGO (18 luglio 2020) - Almeno un migliaio di persone per l'estremo saluto a Serena Salvi, morta mercoledì a 22 anni per un tumore alla testa. Il funerale si è celebrato stamane nel campo sportivo, proprio per garantire il distanziamento sociale. Una tragedia improvvisa che ha scosso tutto il paese. Serena, lavorava come impiegata. Nei mesi scorsi i primi la di testa con perdita di equilibrio. A inizio mese la decisione di farsi ricoverare a Crema. Sottoposta a Tac, era emersa la massa tumorale. Inutili tre interventi chirurgici al Maggiore di Cremona: sono subentrate complicano fatali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO