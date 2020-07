Alcol vietato la sera, Crema senza movida

CREMA (18 luglio 2020) - Prorogata sino a fine mese l’ordinanza del sindaco Stefania Bonaldi che vieta agli esercizi pubblici di vendere bevande da asporto dopo le 21,30 e obbliga gli avventori dei locali a consumare solo seduti al tavolo. Un provvedimento adottato ormai quasi due mesi fa per scongiurare assembramenti intorno a bar e altri luoghi frequentati la sera da giovani e meno giovani di Crema e dei dintorni. «Siamo in linea con le normative degli enti superiori – spiega il sindaco –: nonostante sia venuto meno l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto, a meno che la distanza fra le persone sia inferiore a un metro, ho ritenuto di rinnovare l’ordinanza anti assembramento serale». Una precauzione per evitare nuovi focolai di Covid 19.

