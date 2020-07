Accoltellamento a San Bernardino, fermato noto pregiudicato 47enne

CREMA (17 luglio 2020) - E' stato arrestato dagli uomini del Commissariato P.S. di Crema, nella tarda serata di ieri, il noto pregiudicato 47enne che due sere fa ha accoltellato in via Martini un 45 enne residente a Crema. Per l'assalitore era stato emesso un ordine di cattura dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Le indagini immediatamente condotte dalla polizia permettevano di ricostruire i fatti, il movente ed individuare l’autore del ferimento, risultato essere un cremasco con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Il 47enne si trovava, dopo essere stato scarcerato ad aprile dopo una lunga detenzione, sottoposto alla misura dell’affidamento terapeutico, con determinate prescrizioni tra le quali quelle di non uscire dopo un certo orario dall’abitazione e non frequentare pregiudicati. Il reato sarebbe maturato in un ambito di malavita locale e per motivi di gelosia. Ora si trova presso la Casa Circondariale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO