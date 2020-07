Covid: Crema chiede Nobel Pace per i medici cubani

CREMA (17 luglio 2020) - Il comune di Crema sosterrà la candidatura del Nobel per la pace alla brigata cubana Henry Reeve che invia squadre di medici nelle zone del pianeta dove c'è bisogno di assistenza, e che ha inviato 52 fra medici e sanitari a Crema per animare l’ospedale da campo allestito a fianco del Maggiore che non bastava più per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo riporta la Provincia di Cremona. «Su invito dell’associazione Italia-Cuba - ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi - anche noi sosterremo la candidatura al Nobel per la pace della brigata». (ANSA)

