Molestava bimba nel garage, condannato «l’orco» di Crema

CREMA (17 luglio 2020) - L’ha attirata nel garage con l’inganno: «Ti faccio vedere i coniglietti». Lo ha fatto una volta, lo ha ripetuto un’altra. E lei, una bimba di 9 anni, sua vicina di casa, voleva dirlo a mamma e papà che in quel garage, lui le metteva le mani addosso. Ma «l’orco» l’ha minacciata. Come? «Mandandole sul telefonino un teschio della morte».

Arrestato nell’agosto dello scorso anno, ieri «l’orco», un indiano di 30 anni, ex macellaio, è stato condannato, in abbreviato a 8 anni e 4 mesi di reclusione, quattro mesi in meno rispetto alla richiesta del pm. A chiamarlo «orco» davanti al giudice è stato l’avvocato di parte civile, Antonino Andronico, il legale dei genitori della piccola vittima, che al giudice aveva chiesto una «pena esemplare».

