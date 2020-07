Addio a Serena, morta a 22 anni per un tumore

ROMANENGO (17 luglio 2020) - Una tragedia che ha scosso l’intero paese: Serena Savi 22enne impiegata, è morta mercoledì in ospedale a Cremona, dove era entrata nei giorni scorsi per essere operata alla testa per rimuovere una massa tumorale. All’inizio del mese il primo ricovero a Crema, dopo che la ragazza, figlia del capogruppo di maggioranza Raffaele e di Anna Vecchi, dipendente comunale, aveva accusato un forte mal d’orecchio. «Già da alcuni mesi – racconta il sindaco Attilio Polla – aveva manifestato alcuni problemi di equilibrio, e diceva di non sentire più i sapori. Addirittura pensava di aver contratto il Covid 19. Quando è subentrato il dolore con la famiglia ha deciso di approfondire. L’esame ha riscontrato questa massa tumorale e Serena è stata subito trasferita a Cremona. I medici si erano detti convinti che la situazione non fosse estrema, ma in casi come questi sino a quando non si interviene non si può mai essere sicuri di nulla e possono subentrare delle complicazioni. Siamo tutti veramente sconvolti. Conoscevo Serena sin da quando era bambina». Il funerale si terrà domani, alle 10 al campo sportivo comunale, proprio per consentire un’ampia partecipazione con le adeguate misure di distanziamento sociale. Un lutto che ha sconvolto tutti, per la rapidità con la quale la ragazza se n’è andata.

