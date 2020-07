Accoltellamento a San Bernardino, uomo ferito allo stomaco

CREMA (16 luglio 2020) - Accoltellamento ieri sera a San Bernardino, popoloso quartiere cittadino. In via Enrico Martini, davanti all'industria dismessa ex Gimeca, è scoppiata una violenta lite tra due uomini, forse legata a questioni sentimentali. Uno dei due ha impugnato un coltello e ha ferito allo stomaco il rivale. Quest'ultimo è poi riuscito a fuggire, raggiungendo a piedi il bar trattoria Stati Uniti, distante poche decine di metri. Aiutato dalla titolare, che nel frattempo ha chiamato il numero di emergenza 112, l'uomo, un 54enne, è rimasto cosciente. Perdeva sangue, ma il taglio fortunatamente non era profondo. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Crema è stato medicato e trattenuto in osservazione. Ha fornito una dettagliata descrizione dell'aggressore alla polizia. Indagini in corso.

