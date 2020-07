Rifiuti in pieno centro. Asse del wc tra i sacchi

CREMA (16 luglio 2020) - Di certo non il luogo adatto e insolito anche per i più temerari tra gli abitudinari dell’abbandono. Ma, è anche la natura dei rifiuti abbandonati, in questo caso, a fare la differenza. Strano avvistamento, in pieno centro storico, per alcuni cittadini. All’angolo tra la via Porzi e la piazza Aldo Moro, un cumulo di rifiuti abbandonati. E, senza dubbio, di provenienza domestica, essendoci tra i pezzi più in vista l’asse di un water e un grande cuscino. Non soli, ma accompagnati da scatole, plastica da imballaggio, sacchetti con immondizia indifferenziata e bottiglie.

