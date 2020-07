Il commercio è da rilanciare. Ecco le iniziative, ma fai da te

CREMA (16 luglio 2020) - Iniziativa fai da te dei negozianti del centro storico per rilanciare il commercio, dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria, con accuse di immobilismo alle associazioni di categoria. L’occasione per far sentire la propria voce è data dal secondo appuntamento dei Giovedì d’estate, in programma questa sera. Un modo dei commercianti per dire «ci siamo» ma anche per smuovere chi li rappresenta. «La scorsa settimana – spiega Alberto Doldi, titolare del negozio Enrico IV delle quattro vie – la prima serata con i negozi aperti è andata bene. La quindicina di colleghi che hanno aderito ha lavorato ed è rimasta soddisfatta. Mi auguro che sempre più negozi decidano il giovedì di tenere aperto fino alle 23-23,30 e si uniscano a noi». Il messaggio che Doldi intende lanciare è un invito a frequentare Crema.

