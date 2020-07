Sy, l'ora del verdetto: "Pm complici di Salvini"

MILANO (15 luglio 2020) - "Il decreto Salvini uccide deliberatamente. Il governo di quell'epoca lucra per avere voti, il decreto Salvini è stato criticato da tutto il mondo, dall'uomo, perché salvare vite umane è doveroso, è obbligatorio, tutto il mondo lo sa, ma ho visto che i due magistrati non hanno speso una parola, non hanno detto nulla. Mi sono voltato di spalle, non per una mancanza di rispetto, ma era un gesto di rabbia. I pm sono pilastri della magistratura. Ma il fatto che siano rimasti in silenzio, li ha resi complici, perché è un silenzio che uccide. Per questo mi sono girato".

Agli avvocati di parte civile che gli hanno dato del vigliacco, Ousseynou Sy replica: "Io non sono né un vigliacco né figlio di un vigliacco. Vigliacco è chi è forte con i deboli e debole con i forti. Vigliacco è chi cerca di minimizzare o chi ha la memoria corta, chi non dice la verità e per questo ci sono persone che anche a 90 anni sono disposte a non perdonare la vigliaccheria. Cito solo un esempio di persone che ammiro: chiedo giustizia per tutte le famiglie che hanno visto i loro figli e i loro parenti morire davanti alle nostre coste tra il, 2018 e il, 2019. Ricordo alla Corte che il mio gesto aveva l'unico scopo di salvare vite umane. Se vengo condannato, se volete condannarmi, fate pure, ma ricordatevi che il mio gesto aveva il solo scopo di salvare vite umane. Rinnovo le mie accuse contro Salvini e i crimini dell'umanità". La sentenza è attesa per le 13.15.

