A Crema onori in piazza alle forze dell'ordine

CREMA (14 luglio 2020) - Dopo i medici e gli infermieri cubani e dopo i 100 volontari della città, oggi pomeriggio è toccato alle forze dell’ordine ricevere il grazie dell’amministrazione comunale, e attraverso le parole del sindaco Stefania Bonaldi, di tutti i cremaschi, per lo sforzo profuso nella lotta al Coronavirus. Una cerimonia organizzata, come le precedenti, in piazza Duomo, per l’occasione chiusa ai passanti. In apertura l’inno di Mameli, poi l’intervento del sindaco: «Con la giunta ed il consiglio comunale abbiamo sentito la necessità di dirvi grazie per esserci stati accanto dal 21 febbraio in avanti, garantendo la salute e la sicurezza, delle istituzioni e dei cittadini» ha esordito il sindaco Bonaldi, che poi ha sottolineato professionalità e umanità delle forze dell’ordine.

[GUARDA LE FOTO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO