Si dà fuoco sotto la casa della ex, un 45enne salvato in extremis

ROMANENGO (14 luglio 2020) - Un caso di autolesionismo, o almeno questa è l’ipotesi da cui sono partiti i carabinieri della Compagnia di Crema per le indagini, tutt’ora in corso. Protagonista un 45enne che vive in paese. L’intervento del personale sanitario del servizio di emergenza del 118 della Croce Verde di Soncino e del medico, inviato dal pronto soccorso dell’ospedale di Crema, si è reso necessario domenica intorno alle 23 in via Gorla. L’uomo era ferito e perdeva sangue: dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in ambulanza al Maggiore. Ieri, i carabinieri non hanno confermato o smentito che si sia trattato di un caso di autolesionismo, come riportato invece dal servizio informazioni del 118. Ci sono ancora indagini in corso, e i militari non scartano nessuna ipotesi. Novità in merito potrebbero arrivare nella giornata odierna. «Non ho ricevuto informazioni su quanto accaduto in via Gorla» si è limitato a commentare il sindaco Attilio Polla. L’intervento dell’ambulanza, dell’automedica e dei carabinieri ha creato un gran trambusto nella stretta strada residenziale, richiamando l’attenzione di chi vive in zona. Molte le persone ancora sveglie. Fortunatamente, al momento dei soccorsi il 45enne non era in pericolo di vita: all’arrivo in ospedale, pochi minuti prima della mezzanotte, è stato visitato e assistito dai medici e dagli infermieri di turno.

L’episodio culminato con l’insano gesto da parte di un 45enne residente a Soncino trae origine da una relazione durata circa tre anni con una coetanea residente a Romanengo. Nel marzo scorso la donna aveva deciso di interrompere il loro rapporto e da quel momento la stessa ha subito molteplici episodi riconducibili a chiare condotte persecutorie poste in essere dal suo ex, un’escalation di eventi culminati con un’aggressione fisica subita nel giugno scorso nonché altri episodi riconducibili alla fine della relazione con l’uomo, come la foratura in tempi diversi dei pneumatici dell’autovettura nonché il danneggiamento della basculante del prorio garage a seguito di incendio. Al culmine dell’esasperazione la donna decideva nei giorni scorsi di sporgere denuncia nei confronti del proprio ex e i Carabinieri di Romanengo, a seguito delle attività d’indagine intraprese, denunciavano l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per i reati di Atti persecutori (stalking), danneggiamento aggravato di autovettura e danneggiamento a seguito d’incendio. La sera del 12 luglio l’ex fidanzato si recava a casa della donna la quale allertava immediatamente la Centrale Operativa del Comando Compagnia di Crema della sua presenza informando che si trattava di un soggetto denunciato per stalking. Durante la telefonata ai Carabinieri la donna vedeva l’uomo uscire dall’abitacolo dell’auto con una tanica contenente del liquido versandoselo addosso e dandosi fuoco con un accendino. I Carabinieri di Romanegno e una pattuglia della Stazione di Montodine, avvisate dalla Centrale Operativa, accorrevano sul posto immediatamente e tutti i militari intervenuti, senza alcuna esitazione si prodigavano a spegnere le fiamme che lo stavano ormai avvolgendo con un lenzuolo ricevuto dalla donna, riuscendo a salvarlo in extremis. Dopo aver allontanato la tanica, che conteneva ancora il liquido infiammabile, evitando così che potesse propagarsi ulteriormente l’incendio, venivano spenti anche ulteriori focolai che si erano propagati nella zona a seguito dello spargimento del liquido. Sul posto interveniva una’ambulanza ed un’automedica i cui sanitari provvedevano a prestare i primi soccorsi e stabilizzare le condizioni del soggetto che veniva trasportato presso l’Ospedale Maggiore di Crema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO