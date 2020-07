Dimessa Debora, la moglie di Mauro Pamiro

CREMA (13 luglio 2020) - Dimessa oggi dal reparto di Psichiatria dell’ospedale Maggiore, la 40enne Debora Stella, moglie di Mauro Pamiro, il docente di informatica trovato morto la mattina di lunedì 29 giugno in un cantiere edile di via don Mazzolari, nel quartiere dei Sabbioni. La donna era stata ricoverata dopo essere stata sentita in commissariato poche ore dopo il ritrovamento del corpo. Nei suoi confronti era stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio, i cui tempi sono scaduti una settimana dopo. L’aggiuntiva altra settimana di ricovero è stata decisa dai medici. C’era attesa, inutile nasconderlo, per le sue dimissioni. Debora Stella, che rimane indagata per omicidio, a questo punto potrà essere riascoltata dagli investigatori.

