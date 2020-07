Donna investita sulla rotatoria, trasferita in ospedale a Cremona

CREMA (13 luglio 2020) - Investimento di un pedone a Crema. Una 52enne straniera, E.V., è stata investita da un trattore sulla rotatoria tra via del Macello e via Visconti. La donna è stata trasferita in ambulanza a Cremona in codice giallo. Rilievi della polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO