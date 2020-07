Il sindaco Bonaventi minacciato di morte sui social

PANDINO (13 luglio 2020) - I post, apparsi ieri a commento di altre pubblicazioni su un profilo Facebook, sono stati rimossi dopo poche ore, ma ciò non cambia la sostanza: il sindaco Piergiacomo Bonaventi è stato oggetto di minacce di morte. "Oggi (domenica, Ndr) - spiegano dalla maggioranza - ci è stato segnalato questo post di istigazione alla violenza, anche se poi il post è stato rimosso questa è la violenza verbale di certi 'leoni da tastiera'". Immediata la denuncia così come la diffusione del contenuto sui social che fanno riferimento alla maggioranza e ai suoi componenti. "Qualcuno ha iniziato per scherzo con fotomontaggi poco ironici - concludono dalla giunta -, ma poi si sono fatti prendere la mano arrivando a generare post che richiamano alla violenza".

