Finalpia, c'è anche la torta del boss

CREMA (13 luglio 2020) - All’hotel del Golfo di Finalpia si facevano anche feste di compleanno sullo stile dei boss della malavita americana. Pure questo aspetto è emerso dall'indagine The Shock, condotta dalla polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha portato nelle scorse settimane all'esecuzione di quattro misure cautelari personali ed al sequestro di quote societarie della Comfort Hotels - gestore fino a un anno fa della struttura di proprietà della Fondazione opera pia marina cremasca - per ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed usura. Dalle indagini è emersa anche una torta di compleanno con proiettili e pistola e il numero 40 che campeggia al centro sopra la scritta «Auguri Melo», dove Melo è Carmelo Pio, fratello di Alfonso Pio, uno degli arrestati. Al posto delle candeline, proiettili dorati e l'immagine di Al Pacino nei panni di Scarface, con in mano un pugno di dollari, qualche striscia di polvere bianca e una banconota arrotolata. A completare la decorazione della torta, una cascata di proiettili, una pistola, un sigaro e qualche dollaro. Potere, soldi, droga e armi: una sintesi perfetta dell'immaginario popolare della vita da boss. La torta è finita agli atti ed è servita agli inquirenti per delineare la personalità degli indagati.

