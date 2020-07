Tragedia sfiorata: nove feriti, cinque sono bambini

ROMANENGO (12 luglio 2020) - Tragedia sfiorata la scorsa notte sulla provinciale Serenissima. Due auto, una Bmw e una Peugeot 5008, con a bordo altrettante famiglie, si sono scontrate in pieno rettilineo, nel tratto tra la rotatoria che porta in paese e verso Salvirola e l'abitato di Ticengo: nove i feriti, tra cui tre bambini di 5, 7 e 9 anni e due ragazzine di 11 e 14. Fortunatamente, nessuno è grave. Ad avere la peggio è stata una delle due mamme: la donna 40enne è rimasta incastrata nell'abitacolo della Peugeot e ha riportato fratture alle gambe. E' stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Cremona, ma non è in pericolo di vita. La provinciale è rimasta chiusa al transito sino a notte fonda per consentire l'intervento dei soccorsi, il recupero delle auto e lo sgombero dei detriti. Sul posto quattro ambulanze, l'automedica, i carabinieri del Radiomobile di Crema e della stazione di Soncino e i vigili del fuoco di Crema.