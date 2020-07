L’ora della difesa e Sy vuol dire la sua

MILANO (12 luglio 2020) - Nell’aula bunker del carcere di San Vittore, domani tornano a riaccendersi i riflettori su Osseynou Sy, senegalese di 48 anni, da più di 27 in Italia, il dirottatore del bus che «mette sulla stessa bilancia le morti provocate da scelte politiche con quelle che verosimilmente sarebbero state provocate dalla finalità di questa azione» per dirla con il pm, Luca Poniz, il quale, mercoledì scorso, al termine della requisitoria aveva chiesto la condanna a 24 anni di carcere per l’ex autista di Autoguidovie che, seduto nella gabbia, lo ha ascoltato dandogli le spalle. Ventiquattro anni per aver tenuto in ostaggio, il 20 marzo di un anno fa, 50 bambini, i professori di educazione fisica Alessandro Cadei e Giacomo Andrico, e la bidella Tiziana Magarini della scuola media Vailati, sul bus poi dato alle fiamme e bloccato a San Donato Milanese. Un sequestro a scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, lo ha riqualificato il pm. Perché Sy, voleva attirare l’attenzione pubblica sulle politiche migratorie, spinto da odio verso l’ex ministro Matteo Salvini.



Domani, l’udienza numero 14 si aprirà con gli interventi degli avvocati della società Autoguidovie e del ministero dell’Istruzione citati nel processo come responsabili civili. Parleranno, poi, i difensori di Ousseynou Sy, che ha intenzione di rilasciare dichiarazioni spontanee. Mercoledì, la Corte d’Assise presieduta da Ilio Mannucci Pacini emetterà la sentenza.





