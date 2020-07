Chiusa una macelleria islamica

CREMA (11 luglio 2020) - Aprire un negozio senza la vetrata che chiude lo spazio espositivo fronte strada è irregolare, in questo caso si tratta addirittura di una macelleria: è successo nei giorni scorsi in città, in pieno centro storico, precisamente in piazza Garibaldi. Uno straniero, titolare della società che porta il suo nome ha avviato un negozio di vicinato alimentare per la vendita oltre che di carne fresca anche di altri prodotti. L’esercente aveva presentato regolarmente la «Scia» ovvero la segnalazione di inizio attività, con la quale ogni commerciante auto certifica al Comune, all’Azienda tutela della salute Valpadana e alla polizia locale di aver aperto il proprio esercizio nel rispetto delle normative in vigore. Come da prassi, qualche giorno dopo gli ispettori dell’Ats sono passati in piazza Garibaldi per il controllo necessario per verificare se fosse tutto in regola: in particolare per quanto riguarda la struttura e il rispetto delle normative igienico sanitarie. Era mattina inoltrata, intorno alle 10, ma gli incaricati si sono trovati davanti il negozio chiuso, nonostante fosse esposto il cartello che indicava l’apertura dalle 9 alle 20 con orario continuato. Con grande sorpresa degli ispettori, dietro la saracinesca a grata abbassata non c’era la vetrata.

