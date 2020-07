L'assessore regionale Galli: 'Mura Venete patrimonio, meritano di tornare in vita'

CREMA (10 luglio 2020) - Nuova vita alle Mura Venete, grazie all’aiuto degli esperti che hanno permesso di far riscoprire la cinta muraria di Bergamo e di candidarla a patrimonio Unesco. Dove eravamo rimasti? Domanda particolarmente pertinente, in questo 2020 di continue frenate e riprese, chiusure e riaperture. Per Crema, in ambito culturale, uno dei nuovi inizi è la notizia, data oggi dall’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli, che l’ente lombardo si metterà al servizio del progetto di recupero delle Mura Venete, mettendo a disposizione la competenza del funzionario regionale (e staff) che si occupò del recupero della cinta muraria di Bergamo, poi classificata tra i beni patrimonio Unesco. E non è tutto: Galli si è detto intenzionato a dare il via all’iter, aprire una strada, per un accordo di programma che porti a concretizzare la tanto attesa rivalutazione delle Mura.

