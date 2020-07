Paul Harris Fellow al colonnello Brafa

RIPALTA GUERINA (11 luglio 2020) - Il colonnello dell’esercito Giovanni Brafa Musicoro ha ricevuto la Paul Harris Fellow, la massima onorificenza in ambito rotariano, che porta il nome del fondatore del club internazionale. Ad attribuire il prestigioso riconoscimento al comandante del 10° Genio Guiastatori di Cremona, impegnato nelle operazioni di controllo della zona rossa durante l’emergenza sanitaria, è stato il Rotary Pandino Visconteo. Insieme a Musicoro, per il lavoro svolto in prima linea contro il Covid 19, è stato premiato con la menzione del presidente anche il tenente colonnello Franco Cicogna, dello stesso reggimento. Nel corso della conviviale tenutasi l'altra sera a Villa Toscanini, sono avvenuti anche il passaggio delle consegne e l'attribuzione di altri riconoscimenti. Il presidente uscente Gianfranco Fassina ha passato il collare a Marianna Patrini, imprenditrice impegnata nel sociale e in politica. La serata ha avuto come momento clou la consegna delle Paul Harris anche a Rosanna Ferrari, Emanuela Schiavini, Francesco Vanazzi e Brigida Conca e di diverse menzioni speciali. Il club Visconteo ha anche salutato l'ingresso di un nuovo socio: Giorgio Bruno, manager del settore farmaceutico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO