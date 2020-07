Trescore, ecco il supermercato

TRESCORE (11 luglio 2020) - Via libera da parte del consiglio comunale, riunitosi giovedì sera, al supermercato. Sarà una media struttura di vendita (1.500 metri quadri) e troverà posto in una porzione dell’ex fabbrica della Folonari, lungo viale De Gasperi, nell’area dei magazzini Pozzali.

«Un piano del genere – ha detto Daniele Bianchessi Barbieri, capogruppo di maggioranza - è particolarmente interessante. Il supermercato offrirà nuovi posti di lavoro mentre il Comune si troverà realizzato un magazzino dove ricoverare i suoi automezzi».

«Non va sottovalutato – ha aggiunto il sindaco Angelo Barbati - il servizio che con questa media struttura di vendita offriamo al paese. Ritengo che in futuro non vedremo più i grandi supermercati ma piuttosto strutture come questa, che non va vista come una penalizzazione per i nostri negozi di vicinato».

La minoranza di «Uniti per Trescore» non ha partecipato al voto, «in sintonia con la decisione assunta in fase di adozione» ha detto il capogruppo Giancarlo Ogliari che ha aggiunto di aver avuto solo tre giorni per consultare la documentazione, affermazione che Barbati ha contestato accusando la minoranza di aver avuto 90 giorni di tempo per visionare i documenti in municipio e di non voler collaborare.

