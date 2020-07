«L’iter è bloccato al ministero»

CREMA (10 luglio 2020) - In questi giorni, diversi pendolari hanno notato la presenza di mezzi di cantiere e di qualche operaio nei terreni adiacenti il tratto della Paullese tra il rondò della Tangenziale est esterna milanese e il cavalcavia della provinciale Cerca a Pantigliate. Segnalato anche lo spegnimento del semaforo. Si tratta della porzione dell’ex statale che da anni attende l’avvio dei lavori del raddoppio, finanziati con 20 milioni di euro e appaltati alla Gimaco costruzioni, azienda della provincia di Sondrio. Purtroppo, a raffreddare gli entusiasmi di chi spera che ciò significhi l’avvio dell’opera, arrivano le parole di Arianna Censi, vicesindaco di Città metropolitana milanese. «Non abbiamo ancora il via libera da parte del ministero dell’Ambiente – spiega Censi –: quello che è iniziato sono solo alcune attività propedeutiche all’apertura vera e propria dei cantieri». Interventi che avrebbero dovuto concludersi in primavera, ma il lockdown per fermare i contagi da Coronavirus aveva bloccato tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO