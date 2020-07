Messo comunale del cremasco denunciato per uso di atto falso

CREMA (9 luglio 2020) - I carabinieri della Compagnia di Crema nei giorni scorsi avevano proceduto al controllo di un’autovettura in sosta in un parcheggio riservato ad invalidi, nel corso del quale il conducente veniva identificato e lo stesso mostrava ai militari un pass per invalidi rilasciato dal Comune. I carabinieri, conoscendo l'uomo, messo comunale di un comune del cremasco, effettuavano ulteriori verifiche per accertare la genuinità del documento presentato e dei titoli che ne avevano permesso il rilascio. Al termine degli accertamenti si appurava che il documento era stato falsificato dal messo comunale, che aveva apposto i propri dati anagrafici pur non avendone alcun titolo per il possesso. Per questo motivo veniva sottoposto a sequestro il pass invalidi e l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona per l’uso di atto falso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO