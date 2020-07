Sottopasso, l’area è del Comune

CREMA (9 luglio 2020) - È stato firmato tra Comune e proprietà dell’area ex Ferriera l’atto notarile della cessione — a titolo gratuito — della porzione prevista per la realizzazione del sottopasso veicolare, in grado di superare la ferrovia e che manderà in pensione il passaggio a livello del viale di Santa Maria, da decenni incubo di cremaschi e non costretti a sopportare le code. L’area diventa così di proprietà del Comune di Crema. Si tratta dell’ultimo passo, prima della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera pubblica da 5,4 milioni di euro, di cui 3 garantiti da Rete ferroviaria italiana (che avrà il compito di realizzare l’intervento), il resto da amministrazione comunale e regionale. Tempi stimati per i lavori, 16 mesi: il cantiere dovrebbe essere avviato in autunno. L’area destinata alla realizzazione dell’infrastruttura stradale è di 3.420 metri quadrati, a cui si aggiungono ulteriori 7.580 metri quadrati, che poi si ridurranno a 3.030, per l’area di cantiere. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede che il sottopasso colleghi via Stazione con via Gaeta, di fronte al ponte sul canale di via Mulini.





