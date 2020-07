Addio al nuovo centro. Scaduta la convenzione

CREMA (8 luglio 2020) - «Il Comune annulli subito la convenzione e pensi ad escutere la fideiussiione bancaria presentata dalla Gerundo Center». Ad affermarlo, sollecitando l’amministrazione, è Simone Beretta, consigliere comunale di Forza Italia, che sull’argomento, questa mattina ha tenuto una conferenza stampa. Documenti alla mano, Beretta ha dapprima elencato i fatti riguardanti il progetto di recupero dell’immobile abbandonato di via Indipendenza, all’angolo con via Lago Gerundo: «Il 22 ottobre dello scorso anno c’è stata firma della convenzione tra la Gerundo Center e il Comune. A seguire, l’11 novembre la società ha presentato la richiesta del permesso di costruire e contestualmente avrebbe dovuto versare la prima rata degli oneri di urbanizzazione, pari a circa 400 mila euro. Il 3 gennaio, gli uffici comunali hanno scritto una lettera alla Gerundo per chiedere una integrazione della documentazione». E arriviamo alle ultime settimane. «Il 9 giugno, il Comune ha scritto nuovamente alla Gerundio Center per ricordare le scadenze e i termini della convenzione. Il 30 giugno è scaduta seconda rata degli oneri di urbanizzazione, per altri 400 mila euro che, come la prima, non è stata pagata. Il giorno seguente, la società ha inviato una mail certificata al Comune per chiedere un incontro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO