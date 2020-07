Processo Sy, il pm Poniz ha chiesto la condanna a 24 anni

MILANO (8 luglio 2020) - Nell'aula bunker del carcere milanese di San Vittore si è conclusa la requisitoria del pm Luca Poniz nel processo a carico di Ousseynou Sy, senegalese di 48 anni, il dirottatore del bus accusato di strage con finalità di terrorismo e sequestro con finalità terroristica o eversiva. Il pm - che ha riqualificato il sequestro di persona in sequestro di persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - ha chiesto una condanna a 24 anni di reclusione. La finalità era costringere i poteri pubblici cambiate la politica migratoria. Sy è presente in aula e ha seguito la requisitoria stando seduto nella gabbia rivolgendo le spalle alla corte.

Il pm, affiancato dal collega Alberto Nobili, ha ripercorso le fasi di quella mattina. Quando l'ex autista di Autoguidovie ha fatto salire i bambini, i professori e la bidella da una porta sola. Ha detto loro di sedersi in fondo, ha chiuso il portellone con il catenaccio. Una manovra "inusuale". Da qui "l'escalation delittuosa".

