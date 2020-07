Visitatori alla Rocca: in 2 mesi aumento del 100%

SONCINO (8 luglio 2020) - Non è stato un caso, nemmeno un colpo di fortuna e i turisti non sono improvvisamente impazziti per colpa del caldo, anzi. Sembra incredibile eppure, per il secondo mese di fila e nonostante le difficoltà sotto gli occhi di tutti, la rocca sforzesca e più in generale tutti i principali monumenti del borgo murato hanno raddoppiato le visite. «L'anno scorso erano stati 100 gli accessi complessivi nel corso della prima settimana di luglio, oggi ne contiamo duecento. Considerando che storicamente questo è il mese più scarso dal punto di vista delle visite non possiamo che dirci molto soddisfatti di questo trend estremamente positivo», ha commentato Fabio Maestri de Il Borgo e Castrum Soncini. Tirando le somme, a meno di un mese e mezzo dalla riapertura, il castello ha già aperto le porte a 800 persone rispetto alle 400 dell’anno passato. Seguendo questa scia, anche considerando il lockdown, potrebbe essere una delle estati più proficue di sempre per il settore.

