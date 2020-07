Università: addio agli informatici arrivano gli infermieri

CREMA (8 luglio 2020) - Se ne vanno gli informatici, al loro posto traslocano gli infermieri. Si dice addio al progetto di un centro di ricerca operativa in città e si teme anche per la permanenza dell’Opt Lab (il laboratorio di ricerca). È stato questo l’esito della commissione comunale di garanzia, richiesta da M5S, riunitasi l’altra sera per un aggiornamento in merito alla sopravvivenza dell’università a Crema, il futuro dei ricercatori di OptLab, i progetti infrastrutturali sulla sede di via Bramante e quelli sull’area attigua della Pierina. «Abbiamo passato tre quarti del tempo ad ascoltare il resoconto degli ultimi due anni — commenta Manuel Draghetti, consigliere comunale pentastellato — che già conoscevamo. Poi, alla fine, abbiamo appreso le uniche due novità: la prima, ancora tutta da costruire, è che Acsu (l’Associazione cremasca studi universitari, ndr) si trasformerà in una fondazione; la seconda, è che il corso di scienze infermieristiche da settembre si trasferirà in via Bramante». Per il resto, più dubbi che certezze.

