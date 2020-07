Rapina e lesioni personali, arrestato minorenne

CREMONA (7 luglio 2020) - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha tratto in arresto un minorenne cremasco di 17 anni, in esecuzione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia, perché indagato in ordine ai reati di: "Rapina e lesioni personali volontarie".

Tale provvedimento è stato originato da mirate attività investigative a seguito dell’aggressione avvenuta a maggio a Crema di un ventenne albanese residente in città, posta in essere da due soggetti che dopo averlo afferrato per il collo e bloccato per le braccia, lo hanno colpito con calci e pugni impossessandosi dello zaino contenente effetti personali e diversi grammi di Marjuana. Il giovane era stato poi accompagnato al Pronto Soccorso.

Le indagini hanno consentito di individuare i due autori: il minorenne in questione e un 18enne; il primo deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Brescia, il secondo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. La Magistratura Minorile ha disposto che il minore venisse collocato presso una Comunità.





