Miss Mondo Lombardia, Sabrina e Alice ancora in gara

CREMA (7 luglio 2020) - Alice Asti 22enne di Bagnolo e Sabrina Gerace 21enne di Capralba: entrambe le bellezze cremasche sono in gara nella semifinale del concorso Miss Mondo Lombardia. La loro sfilata è online da ieri sera sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. Hanno indossato costume da bagno e abito lungo: il tutto rigorosamente da casa, non essendo ancora possibile, per le limitazioni imposte dal Covid 19, organizzare le selezioni in presenza. In gara con loro 10 ragazze. Nei prossimi giorni ci saranno le altre due semifinali. I giurati sceglieranno le 18 finaliste regionali, ma conterà anche il voto del web. Le tre aspiranti miss più cliccate saranno infatti ammesse di diritto alla finale regionale, ultimo step per arrivare alla finale nazionale di Gallipoli. Chi volesse votare Alice e Sabrina può farlo collegandosi alla pagina Facebook di Miss Mondo Lombardia.

