Polizia locale, l’unione aiuta: «In un anno 136 i multati»

MONTE CREMASCO (7 luglio 2020) - Tre paesi coinvolti, Monte Cremasco, Dovera e Chieve (per un totale di circa 9 mila abitanti) e un servizio che funziona e garantisce una sorveglianza del territorio altrimenti impossibile, se si tiene presente che ogni amministrazione dispone di un solo agente di Polizia locale. Nei giorni scorsi, sono stati resi noti i dati dei primi 12 mesi di servizio congiunto dei vigili, ovvero del 2019. «Quest’anno l’iniziativa prosegue — sottolinea il sindaco di Monte (Comune capofila) Giuseppe Lupo Stanghellini —: siamo soddisfatti dell’operato della Polizia locale e pronti ad impegnarci per incrementare il servizio. Anche quest’estate, ad esempio, abbiamo programmato pattuglie serali sui nostri territorio, specialmente nei fine settimana». L’anno scorso, nei servizi in orario diurno, i tre agenti hanno elevato 111 multe, controllato 58 persone e 43 veicoli. Il totale delle multe è stato di 6.199 euro con 5 punti della patente decurtati a un automobilista. Le pattuglie congiunte sono state impegnate per complessive 272 ore per 83 uscite. Nei servizi serali estivi del 2019 (14 in tutto, per 52 ore 30 minuti complessivi) sono stati compilati 25 verbali, per 1.410 euro di sanzioni, il controllo di 41 persone e di 13 veicoli. Il totale delle multe comminate nel 2019 è così di 136, mentre l’importo complessivo supera i 7.600 euro, le persone controllate sono state 99 e i mezzi 56.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO