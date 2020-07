Piscina riaperta, pochi utenti

CREMA (5 luglio 2020) - Ha riaperto i battenti ieri il centro natatorio comunale di via Indipendenza ma le presenze sono state limitate. I cremaschi sono ancora un po’ timorosi e preferiscono attendere. Per il momento, nella zona all’aperto, sono in funzione soltanto la vasca da 50 metri e quella da 25. La vasca con le onde lo sarà probabilmente dal prossimo week-end. Per le disposizioni anti Covid 19, invece, rimarrà invece chiusa la vasca ludica, quella con lo scivolo per intenderci. Chiuso anche il bar, almeno fino a venerdì. Per tutti gli utenti ci sono regole da seguire, riguardanti l’emergenza sanitaria. All'ingresso, è presente un addetto che rileva la temperatura; se maggiore di 37,5° non sarà possibile accedere all'impianto. Chi entra dovrà compilare l'autocertificazione. Prima di accedere alle vasche è obbligatorio fare una doccia saponata. Un regolamento sui comportamenti da tenere è stato affisso al muro in entrata, in vasca e negli spogliatoi. E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura propria.

