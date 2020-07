Miss Mondo, Sabrina torna in gara

CAPRALBA (6 luglio 2020) - Sabrina Gerace tornerà stasera alle 21,30 in passerella, per la sfilata delle semifinali regionali di Miss Mondo Lombardia. Sarà ancora una volta un appuntamento da remoto. La 21enne bellezza capralbese sarà ospite sulla pagina Facebook del concorso: indosserà un abito lungo e poi sfilerà anche in costume da bagno. Con lei in gara altre 11 ragazze. Si tratta della prima delle tre semifinali del concorso: Sabrina aveva già superato la prima fase, in cui avevano sfilato circa un centinaio di giovanissime, selezionate tra 600 aspiranti miss, iscritte al concorso nella sola Lombardia. Una manifestazione che si sta svolgendo interamente via web, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Sabrina aveva conquistato i giudici grazie alla bellezza particolare che si stacca dagli abituali canoni, unica nel suo genere nel panorama delle aspiranti miss. Merito anche di un miscuglio di etnie: il papà Massimo è calabrese, la mamma Jeanita è originaria delle Mauritius.

Dalle 36 ragazze in lizza usciranno le 18 finaliste (votate dai giurati) a cui si aggiungeranno le tre aspiranti miss più cliccate, una per ogni puntata. «Si potranno votare le candidate della prima sfilata — spiega Sabrina — cliccando sulla foto che verrà pubblicata sul profilo Facebook del concorso. Invito tutti a darmi una mano». Nata a Milano, ma da sempre capralbese, dopo gli studi superiori a Treviglio, ha scelto di iscriversi a lingue straniere alla Statale. Volontaria in oratorio, l’obiettivo di Sabrina è insegnare lingue straniere, con la madre francofona è già esperta. Intanto, insegue il sogno di fare anche la modella.

