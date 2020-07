Area polivalente con un bikepark nell’ex area feste

TRESCORE CREMASCO (6 luglio 2020) - Trasformare l’ex area feste comunale di via Sant’Agata-angolo via Don Aschedamini in un’area polivalente. È questo uno dei progetti più ambiziosi che l’amministrazione comunale leghista intende portare avanti in questi mesi. «A Trescore — spiega il consigliere comunale con delega allo Sport Filippo Barbati — mancano quelle strutture aggregative per i giovani che noi vogliamo creare. È per questo che abbiamo pensato ad una riconversione dell’ex area feste (6.780 metri quadri) in uno spazio polivalente con un bikepark, una pista per mountain bike che potrà essere sfruttata anche dagli amanti del podismo, un campetto per pallavolo, basket e calcetto ed una zona ristoro, più il parco giochi e dei bagni pubblici accessibili anche ai disabili che ci sono già e che andrebbero riadattati.

