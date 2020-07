Stadio, le nuove luci al palo: la Pergolettese cerca casa

CREMA (5 luglio 2020) - L’immobilità dell’amministrazione comunale costringerà la Pergolettese a giocare lontano da Crema almeno il girone di andata del prossimo campionato. A 14 mesi di distanza dalla promozione in serie C, infatti, l’impianto di illuminazione dello stadio Voltini non è ancora stato adeguato. Se i gialloblu fossero retrocessi, l’intervento non sarebbe stato necessario; con la salvezza, invece, servono 800 lux per poter ottenere la licenza nazionale con cui iscriversi al prossimo campionato di serie C. L’operazione andava fatta entro lo scorso primo febbraio, ma il Comune ha preso tempo, decidendo di attendere l’esito degli spareggi salvezza nei quali era impegnata la Pergolettese. Dopo il mancato rispetto della scadenza, il sindaco Stefania Bonaldi, attraverso un comunicato datato 26 febbraio, aveva manifestato l’intenzione della giunta di dotarsi di un progetto e di chiedere un preventivo. A distanza di quattro mesi, entrambi al momento ancora mancano, proprio per il fatto che l’amministrazione ha scelto di attendere come sarebbe andata a finire la stagione dei gialloblu. Le spese sostenute per il Covid 19 e le minori entrate previste, porteranno a una revisione del bilancio comunale, motivo per il quale pare che l’assessore alla partita, Cinzia Fontana, abbia frenato. «Le procedure — prova a rassicurare l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi — sono andate avanti. È stata svolta un’indagine di mercato ed è stata fatta una manifestazione d’interesse tra i professionisti interessati a stendere il progetto. Sono in corso di verifica le offerte arrivate». L’iter è avviato, ma i tempi saranno lunghi.

