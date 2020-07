Maltempo: dopo il temporale, danni per migliaia di euro

VAILATE (3 luglio 2020) - Dopo il temporale di ieri sera, si contano i danni (per migliaia di euro). A fare le spese del violento fortunale sono state sia strutture pubbliche che private. Lastre di eternit a copertura del vecchio cinema dell'oratorio Don Bosco, chiuso da anni ed in deperimento, sono cadute in via Verdi. Sempre nel complesso oratoriale, danni anche al tetto della sala della comunità, al confine con una proprietà privata. Acqua piovana in chiesa parrocchiale, entrata dai finestroni laterali. Al cimitero la furia del vento ha sollevato le guaine di copertura di alcune cappelle di famiglia oltre ad aver messo sottosopra cestini portarifiuti e spaccato i rami di numerosi alberi. Danni anche alla recinzione del campo da calcio, divelta in un punto. Quanto ai privati, si segnalano danni a tetti un po' ovunque ma soprattutto in via Zambelli, dove è stato scoperchiata parte del tetto di una casa da tempo disabitata ed in vendita all'asta. I detriti sono stati ritrovati fino a 50-60 metri di distanza.

