La morte di Pamiro: nuove verifiche nel cantiere

CREMA (3 luglio 2020) - Sembra essere una pausa (anche se apparente) rispettosa dell’ultimo saluto al 44enne Mauro Pamiro. Oggi alle 11, infatti, nella parrocchiale dei Sabbioni verrà dato l’ultimo saluto al professore di informatica trovato morto lunedì mattina nel cantiere edile di via Don Mazzolari, sempre nel quartiere dei Sabbioni a un tiro di schioppo dalla villetta in cui abitava con la moglie Debora Stella, 40 anni, grafica pubblicitaria.

Una pausa apparente perché in realtà il lavoro di indagine prosegue. Sono infatti al lavoro i periti informatici che stanno analizzando tutti i file contenuti nel computer e in altre apparecchiature sequestrate nella villetta di via Biondini. Cellulari compresi. E ieri erano al lavoro, impegnati in misurazioni, anche alcuni tecnici. Erano nel cantiere edile ancora sotto sequestro. Attenzione, la loro, focalizzata sull’altezza delle impalcature. Perché l’autopsia, oltre ad avere escluso che il foro sulla fronte del docente non era stato provocato da un proiettile, ha stabilito che la causa della morte è da attribuire a lesioni procurate da una caduta dall’alto. Il giallo sembra dunque essere lontano dalla soluzione e non vengono scartate le tre ipotesi: omicidio, disgrazia o suicidio, nonostante le tante testimonianze di chi lo conosceva vadano in un’unica direzione: «Mauro non l’avrebbe mai fatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO