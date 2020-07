Ex Finalpia: «Subito una commissione per far piena luce»

CREMA (3 luglio 2020) - Una commissione di garanzia che faccia luce su quanto avvenuto nella ex colonia di Finalpia, trasformata una decina di anni fa in Hotel del Golfo e una mozione per unire la Fondazione opera pia marina, proprietaria della struttura, con la Fondazione benefattori cremaschi. La doppia proposta viene dal consigliere comunale di Forza Italia, Simone Beretta, che l’ha illustrata ieri mattina in conferenza stampa. «Finalpia – spiega l’esponente di minoranza – appartiene al patrimonio storico dei cremaschi. Quindi, vogliamo capire come sia successo che la ‘ndrangheta si sia infiltrata nel Cda della Fondazione proprietaria dell’immobile. Per fare questo, propongo al sindaco Stefania Bonaldi l’istituzione di una commissione di garanzia, che inviti a riferire i soci di Comfort Hotels che non sono in galera e anche il consiglio della Fondazione, affinché diano delle spiegazioni. Di domande da porre ne avrei tante». Beretta si augura che nessuno si sottragga al confronto: «Vorrei capire innanzitutto come è nata l’indagine».

