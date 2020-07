«Suicidio? No. Aveva una gran voglia di vivere»

CREMA (2 luglio 2020) - All'ipotesi di suicidio dell'insegnante 44enne Mauro Pamiro non crede nessuno dei suoi colleghi dell'istituto Galilei. Daniela Ogliari, docente di matematica, ha svolto l'esame di maturità proprio insieme a Pamiro, terminandolo pochi giorni prima del tragico evento. «L'ho visto molto tranquillo; rideva e aveva voglia di scherzare, come sempre. Mi aveva appena regalato una copia del suo ultimo cd, nel quale c'era una canzone dedicata a una studentessa con cui aveva avuto un'arrabbiatura». Del collega scomparso parla anche Silvia Severgnini, anch'essa docente di matematica: «Abbiamo insegnato nella stessa classe per tre anni. Mauro era un docente molto serio sul lavoro e aveva un'attenzione particolare a costruire un rapporto con i suoi studenti. Ad alcuni di loro lo accomunava la passione per la musica. L'anno scorso, l'ultimo giorno di lezione, lui e un ragazzo di quinta hanno portato la chitarra e hanno suonato e cantato insieme. Era una persona solare, molto attenta alle dinamiche della classe. Gli piaceva andare a fondo ai problemi e cercare soluzioni. Non ha mai dato l'impressione di avere dei disagi o qualcosa che lo preoccupasse. Salutava tutti e a tutti sorrideva». La stessa immagine di Pamiro la serba Nino Antonaccio, pure lui docente al Galilei: «Parlavamo spesso nei corridoi e lo stimavo per la sua arte musicale. A metà giugno aveva mandato una lettera a tutti i colleghi nella quale faceva le sue considerazioni sulla didattica a distanza, con spunti molto interessanti sul ruolo svolto da docenti e studenti. Credeva molto nella didattica coinvolgente e aveva spesso idee originali. Nessuno di noi che l'abbiamo conosciuto direbbe mai che avesse dei problemi». E infatti non lo dice neppure Egidio Rossi, suo collega di informatica ai tempi del Pacioli. «Mauro era una persona molto sensibile, un buono e un sognatore. I suoi occhi erano sempre vivi e amava la vita. Era il classico bravo ragazzo che andava d'accordo con tutti. Sentire parlare di suicidio mi risulta molto strano». Chi ha avuto un rapporto di amicizia con Pamiro è Elisa Tagliati, insegnante del liceo artistico Munari, con la passione per la musica. «Ci conoscevamo da vent’anni. Da giovani suonavamo nello stesso gruppo. Di recente abbiamo collaborato, come già molte altre volte in passato. Mauro aveva pubblicato un disco da solista, intitolato Mao, e io ho realizzato per lui il videoclip di una canzone. Era una persona buona, con tanta voglia di fare. E’ vero che non si sa mai cosa passi nella testa di una persona, ma mi sento di escludere che abbia compiuto un gesto volontario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO