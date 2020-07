Malasanità, «Visita di controllo? Torni a dicembre»

VAILATE (2 luglio 2020) - Annullata in extremis e riprogrammata fra sei mesi. Sono rimasti basiti Pierangelo Cofferati, vicesindaco di Vailate, e suo padre Battista, 86 anni, dopo la telefonata ricevuta lunedì mattina da parte dell’Asst di Crema che li avvertiva che la visita pneumologica di Battista, in programma per le 12 del giorno stesso, era saltata ed era stata riprogrammata dall’Azienda per il 24 dicembre, senza tra l’altro fornire loro spiegazioni. Ci abbiamo provato anche noi, ma senza successo. Semplicemente «è stata riprogrammata».

Basiti ed amareggiati. «Ancora prima dello scoppio della pandemia da coronavirus – racconta Pierangelo - avevamo fissato per mio padre una visita pneumologica di controllo all’ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda. Qualche giorno fa lui stesso ha telefonato all’ospedale per chiedere se l’appuntamento fosse confermato, una precauzione pensata alla luce di quello che è successo in questi mesi, e la risposta è stata affermativa. Invece, lunedì mattina alle 10.30 l’Asst, che aveva il mio numero di cellulare come riferimento, mi ha telefonato per dirmi che la visita di mio padre era saltata per problemi organizzativi dell’ambulatorio, a causa dell’assenza del medico, e che la visita stessa era stata riprogrammata per il prossimo 24 dicembre».





