«Aiuto, mi hanno stuprata»

CREMA (1 luglio 2020) - Ha fermato un passante: «Aiutami ti prego, sono stata stuprata». L’uomo a sua volta si è rivolto all’edicolante per chiedergli di chiamare l’ambulanza. Oggi alle 15,30 alla stazione ferroviaria, una donna di 53 anni è stata soccorsa dal personale sanitario del servizio di emergenza della Croce Verde di Crema. Sul posto anche gli agenti del commissariato, a cui ha spiegato di essere stata stuprata. La 53enne è stata momentaneamente portata nel reparto di ostetricia e ginecologia diretto dal primario Vincenzo Siliprandi. Poi, come prevede la procedura, la donna è stata trasferita alla clinica Mangiagalli di Milano, per essere sottoposta a una serie di esami e prelievi. Una vicenda su cui in commissariato per ora mantengono il più stretto riserbo.

