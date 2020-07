«Tortelli e tortelli» sopravvive: addio piazza: solo nei ristoranti

CREMA (2 luglio 2020) - C’è da capire quanti ristoratori aderiranno alla proposta lanciata dal Comune di Crema. In fondo, nella stragrande maggioranza dei menu i tortelli dolci, il piatto tipico cremasco per eccellenza, ci sono da sempre. Come si dice in questi casi, di necessità virtù. La norme relative all’emergenza sanitaria non permetteranno quest’anno di organizzare «Tortelli e Tortelli» il tradizionale appuntamento ferragostano in piazza Aldo Moro, da alcune edizioni in mano all’associazione delle Tavole cremasche, che raggruppa appunto diversi ristoratori del territorio. L’alternativa studiata dall’amministrazione Bonaldi punta ad evitare un’estate di vuoto pneumatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO